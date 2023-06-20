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Spor

Türkiye U21 hazırlık maçında Bosna-Hersek'i 4 golle geçti

Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Bosna-Hersek U21 Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

IHA20 Haziran 2023 Salı 22:09 - Güncelleme:
Türkiye U21 hazırlık maçında Bosna-Hersek'i 4 golle geçti
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Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bosna-Hersek U21 Milli Takımı'nı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Çağrı Yıldırım xx

Türkiye U21: Doğan Alemdar xx, Uğur Kaan Yıldız xx (Ayberk Karapo dk. 84 ?), Emin Bayram xxx (Arif Kocaman dk. 84 ?), Ravil Tagir x (Serdar Saatçı dk. 34 xx), Yasin Özcan xx (Kazımcan Karataş dk. 62 xx), Cem Tuna Türkmen xx, Aksel Baran Potur xx, Kenan Yıldız xx, Göktan Gürpüz xx (Metehan Baltacı dk. 62 x), Enis Destan xx (Erencan Yardımcı dk. 68 x), Bertuğ Özgür Yıldırım xxx

Yedekler: Jankat Yılmaz, Osman Ertuğrul Çetin, Emirhan İlkkan

Teknik Direktör: Levent Sürme

Bosna-Hersek U21: Nikola Cetkovic xx, Harun Karic xx (Eldar Mehmedovic dk. 62 x), Tarik Muharemovic xx, Savo Susic x (Amar Drina dk. 45 x), Filip Racic x (Tarik Kapetanovic dk. 45 x), Madzid Sosic xx (Anes Krdzalic dk. 45 x), Silvio Ilinkovic xx (Luka Bozickovic dk. 71 x), Nail Omerovic xx, Petar Sucic xx, David Cavic xx (Filip Cuic dk. 62 x), Admir Bristric xx (Andrija Drljo dk. 79 x)

Yedekler: Muhamed Sahinovic, Salih Husic, Enver Kulasin, Mustafa Sukilovic

Teknik Direktör: Igor Jankovic

Goller: David Cavic (dk. 25) (Bosna-Hersek U21), Silvio Ilinkovic (dk. 45+1 k.k), Emin Bayram (dk. 50), Bertuğ Özgür Yıldırım (dk. 80 p.) (dk. 86) (Türkiye U21)

Sarı kart: Amar Drina (Bosna-Hersek U21)

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