11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘Türkiye’de futbol tarzı bana göre’

Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Sörloth “Fiziksel gücümü kullanmayı severim. Defans oyuncularıyla mücadele etmek hoşuma gidiyor. Trabzonspor hep zirveyi hedefliyor. Bütün bunların birleşimi ve fazla süre almam başarımı arttırıyor” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor’u attığı goller ve yaptığı asistlerle zirveye taşıyan Norveçli yıldızı Alexander Sörloth kulübün dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. “Süper Lig çok çekişmeli ve zor bir lig” diyerek söze başlayan Sörloth şöyle devam etti: “Ben fiziksel gücümü kullanmayı severim. Defans oyuncularıyla mücadele etmek hoşuma gidiyor. Kendini fiziksel olarak geliştirebileceğin bir ülke Türkiye. İngiltere’de Crystal Palace ligde kalmayı, Trabzonspor ise hep zirveyi hedefleyen bir takım. İşte bu faktörler benim Trabzonspor’u seçmemi sağladı. Üstelik Trabzonspor gibi bir takımla Avrupa’da oynama şansınız da oluyor. Bütün bunların birleşimi ve takımda fazla süre almam benim başarımı ve gol sayımı arttırdı.” Teknik direktör Ünal Karaman’ın çok iyi bir hoca olduğuna dikkat çeken Sörloth şunları söyledi: “Ofansif bir futbol anlayışı var. Türkiye’deki futbol tarzı tam bana göre. Türkiye’ye şu an gelmiş olduğum için mutluyum. 1-2 yıl önce gelmiş olsaydım, sıkıntılar yaşayabilirdim. Doğru zamanda doğru yerdeyim. Gördüğüm en coşkulu atmos- fer ve en iyi taraftar grubu Trabzon’da. Bu şehirde çok mutluyum. Nereye gitsem müthiş bir ilgiyle karşılaşıyorum.”

Böyle hata görülmedi: F-35´i karşılamak için su yerine yangın söndürme köpüğü kullandılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şii liderden seçimlerde 'bağımsızlık' vurgusu

Şii liderden seçimlerde 'bağımsızlık' vurgusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

Bakan Akar'dan NATO mesajı

Bakan Akar'dan NATO mesajı

F.Bahçe'den rakiplerine gözdağı

F.Bahçe'den rakiplerine gözdağı

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Göztepe stadının son hali

Göztepe stadının son hali

'Süper fareler' uzaya gönderildi!

'Süper fareler' uzaya gönderildi!

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA