‘Türkiye’de futbol tarzı bana göre’

KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor’u attığı goller ve yaptığı asistlerle zirveye taşıyan Norveçli yıldızı Alexander Sörloth kulübün dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. “Süper Lig çok çekişmeli ve zor bir lig” diyerek söze başlayan Sörloth şöyle devam etti: “Ben fiziksel gücümü kullanmayı severim. Defans oyuncularıyla mücadele etmek hoşuma gidiyor. Kendini fiziksel olarak geliştirebileceğin bir ülke Türkiye. İngiltere’de Crystal Palace ligde kalmayı, Trabzonspor ise hep zirveyi hedefleyen bir takım. İşte bu faktörler benim Trabzonspor’u seçmemi sağladı. Üstelik Trabzonspor gibi bir takımla Avrupa’da oynama şansınız da oluyor. Bütün bunların birleşimi ve takımda fazla süre almam benim başarımı ve gol sayımı arttırdı.” Teknik direktör Ünal Karaman’ın çok iyi bir hoca olduğuna dikkat çeken Sörloth şunları söyledi: “Ofansif bir futbol anlayışı var. Türkiye’deki futbol tarzı tam bana göre. Türkiye’ye şu an gelmiş olduğum için mutluyum. 1-2 yıl önce gelmiş olsaydım, sıkıntılar yaşayabilirdim. Doğru zamanda doğru yerdeyim. Gördüğüm en coşkulu atmos- fer ve en iyi taraftar grubu Trabzon’da. Bu şehirde çok mutluyum. Nereye gitsem müthiş bir ilgiyle karşılaşıyorum.”