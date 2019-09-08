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Türkiye-Sırbistan CANLI

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenen A Milli Takım, finalde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

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SAAT: 19:30

SALON: Ankara Spor Salonu

YAYIN: TRT Spor

1.SET: Türkiye 25-21 Sırbistan

2.SET: Türkiye 21-25 Sırbistan 

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENECEKTİR...

Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 17.00'de ise İtalya ile Polonya, üçüncülük maçında karşı kaşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Polonya'dan rövanşı alan Türkiye, finalde grupta 3-1 yenildiği son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

- Sırbistan'ın mağlubiyeti yok

Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

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