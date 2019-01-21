FUTBOL Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler için sert açıklamalar yaptı: “Futbola adaletli bir yönetim anlayışı gelmediği sürece başka takımlar da aynı kaderi yaşayacak. Aynı hakem Beşiktaş maçında 7 yanlı ve yanlış karar veriyor, 2 puanımızı gaspediyor. Herhalde yaptıklarından memnunlar ki bu kez Başakşehir maçına atanıyor. Bu maçta da 11 yanlı ve yanlış kararı var. Pazar akşamı emeklerimiz çalındı. Türkiye’ye tiyatro izlettiler. Bakacağız hem maçın hakemi hem de VAR’ın başındaki Fırat Aydınus’un düdükleri ‘gümüş’ten mi, yoksa ‘demir’den mi? Bir ligin kaderiyle oynadılar. Galip gelirsek puan farkı kapanacak, beraberlik halinde ligde yarış kızışacak. Birileri bu sonuçları istemiyor mu? Trabzonspor’un zirve yarışında olması rahatsızlık veriyor herhalde. Biz futbolun sahada oynanıp kazanılan bir oyun olmasından yanayız. Ama müsaade etmediler.”