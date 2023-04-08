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Spor

TÜRŞAD, Tokat Belediyespor Plevne'yi rahat geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında TÜRŞAD sahasında ağırladığı Tokat Belediyespor Plevne'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
TÜRŞAD, Tokat Belediyespor Plevne'yi rahat geçti
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın açılış maçında TÜRŞAD, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Koşar

TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Metehan Tetik, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Vefa Yılmaz, Baturay Çağan Serciler, Bardia, Vukasinovic, Hakan Polat, Ali Alp Çayır)

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Berkay Yavuz (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Sadık Efe Özbey, Onur Kaya)

Setler: 20-25, 25-20, 25-19, 25-18

Süre: 91 dakika (23, 22, 25, 21)

  • TÜRŞAD
  • Tokat Belediyespor Plevne
  • Efeler Ligi

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