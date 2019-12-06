Tuzla’nın fendi parayı yendi!

ASLAN’IN Ziraat Türkiye Kupası, 5. tur ilk maçında karşılaştığı ve 2-0 kaybettiği Tuzlaspor, paranın her zaman başarı getirmediğini bir kez daha gösterdi. Kupa mücadelesinde Galatasaray yedek ağırlıklı kadro ile sahaya çıkmasına rağmen ilk 11’de yer alan isimlerin piyasa değeri 30 milyon 150 bin euro olurken, Tuzla 11’inin değeri ise 1 milyon 750 bin euroydu. Mavi-Beyazlı ekip rakibinden 17 kat daha az değere sahip olmasına rağmen, mücadeleyi kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Tuzlaspor, 2016-17 sezonunda da Galatasaray ile kupada eşleşmiş, grup aşamasında evindeki maçı 3-2 kazanmış, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen grup birincisi olarak Cim-Bom’un önünde turu geçmişti.