Tuzla’nın fendi parayı yendi!
Sahaya çıkan ilk 11 değeri 1 milyon 750 bin euro olan Mavi-Beyazlı ekip, kendisinden 17 kat daha değerli olan (30 milyon 150 bin euro) 11 ile mücadele eden Galatasaray’ı 2-0 yenerek, kupada ilk sürprizi yaptı.
- Star Spor
ASLAN’IN Ziraat Türkiye Kupası, 5. tur ilk maçında karşılaştığı ve 2-0 kaybettiği Tuzlaspor, paranın her zaman başarı getirmediğini bir kez daha gösterdi. Kupa mücadelesinde Galatasaray yedek ağırlıklı kadro ile sahaya çıkmasına rağmen ilk 11’de yer alan isimlerin piyasa değeri 30 milyon 150 bin euro olurken, Tuzla 11’inin değeri ise 1 milyon 750 bin euroydu. Mavi-Beyazlı ekip rakibinden 17 kat daha az değere sahip olmasına rağmen, mücadeleyi kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Tuzlaspor, 2016-17 sezonunda da Galatasaray ile kupada eşleşmiş, grup aşamasında evindeki maçı 3-2 kazanmış, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen grup birincisi olarak Cim-Bom’un önünde turu geçmişti.
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