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Spor

Tuzlaspor, Boluspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta erteme maçında Tuzlaspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

DHA2 Mart 2022 Çarşamba 16:47 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:47
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Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, 22'nci hafta erteleme maçında Tuzlaspor'a kendi sahasında 1-0 mağlup oldu.

45'inci dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Diack'ın taşıdığı topta pasını verdiği Kutay kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kutay'ın şutunu kaleci Oğul Kaan kurtardı.

79'uncu dakikada, Tuzlaspor'un kontra atağında orta sahada topla buluşan Ezeh kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Tarık Gürdal, Murat Temel, Mert Bulut

Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Abdurrahim Dursun (Dk. 66 Ali Keten), Fethi Özer, Bregu (Dk. 74 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz, Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasango, Emin Bayram, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 74 Tugay Kaçar)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Bardhi (Dk. 86 Tayfun Aydoğan), Diack, Ezeh (Dk. 86 Metincan Cici), Samet Asatekin (Dk. 68 Safa Kınalı), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Posmac, Onat Kutay Kurt (Dk. 90+4 Mustafa Emre Can)

Gol: Dk. 79 Ezeh (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Diack, Dk. 90+3 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)

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