Tuzlaspor evinde Ankaraspor'u mağlup etti

IHA 22 Ekim 2020 Perşembe 16:18 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 16:18

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşılaştığı Ankaraspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada sağ taraftan Pucko’nun içeri çevirdiği topa arka direkte Cajic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

31. dakikada sol taraftan Ferhat Öztorun’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Thuram’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

38. dakikada Umar’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Beykan’ın plase şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

58. dakikada Mbamba’nın ceza sahası içinde kaleciye verdiği geri pasta top kaleye yöneldi. Kaleci Berk Balaban bu topa uzanarak kaleye gitmesini önledi. Kaleci Berk’in müdahale ettiği top ceza sahası içi sağ çaprazda boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Pucko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Muhammet Yumak xx, Selahattin Altay xx

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz xx, Erdem Özgenç xx, İsmail Konuk xx, Yohou xx, Ferhat Öztorun xx, Aykut Çeviker xx, Gökcan Kaya xx (Segbefia dk. 77 x), Cajic xxx, Aosman xx (Ahmet Yazar dk. 71 x), Thuram xx (Onu Ayık dk. 86 ?), Pucko xxx (Özgürcan Özcan dk. 86 ?)

Yedekler: Metin Erol, Yasin Güreler, Arif Morkaya

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Ankaraspor: Berk Balaban xx, Ali Ülgen xx, Gökhan Akkan xx, Doğukan Efe xx (Barış Zeren dk. 32 x), Mete Çelik xx, Levent Gülen xx, Halil İbrahim Esen xx, Mbamba x (Bulbwa dk. 62 x), Beykan xx, Umar xx (Hacı Ömer Doğru dk. 46 x), Erdem Çetinkaya xx (Engin Bekdemir dk. 19 x)

Yedekler: Kerem Vergilier, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Batuhan Altıntaş

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Cajic (dk. 27), Pucko (dk. 58) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Yohou, Erdem Özgenç (Tuzlaspor), Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor)

TANER TAŞKIN: "İLK DAKİKADAN SON DÜDÜĞE KADAR GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, 2-0 kazandıkları Ankaraspor müsabakasının tamamında 3 puanı hak eden taraf olduklarını söyledi.

Tuzlaspor, TFF 1. Lig’in 6. haftasında iç sahada karşı karşıya geldiği Ankaraspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, kendileri için çok önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Deplasmanda aldığımız galibiyet ile gelmiştik. Mutlaka galibiyet almamız gerekiyordu. Alınan galibiyetten sonra oyuncular çok çabuk havaya da girebiliyorlar. Bunu önlemeliydik. Bugün sahada çok istekli bir takım vardı. 1. dakikadan son düdüğe kadar maçı hak eden ve iki yönlü oynayan bir Tuzlaspor vardı. Her geçen gün kalitemiz daha da artıyor. Aldığımız galibiyetle 1 günlük de olsa lider olduk. İyi futbol oynayan, istikrarlı sonuçlar alan bir takım olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İSMET TAŞDEMİR: "BİZİM İÇİN FUTBOL ANLAMINDA KARA BİR GÜN OLDU"

Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Tuzlaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayarak, "Bizim için futbol anlamında kara bir gün oldu. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık" dedi.

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Ankaraspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sahada çalıştıkları hiçbir şeyi uygulayamadıklarını ifade ederek, “Futbol anlamında çok kötü bir günü geride bıraktık. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahada uygulayamadığımız gibi rakibe de geniş alan ve onları kullanması için imkan tanıdık. Rakip de bunları değerlendirdi. Futbol anlamında bizim için kara bir gün oldu diyebiliriz. Rakibimizi tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

Taşdemir, müsabakanın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcusu Erdem Çetinkaya’nın bağlarında yırtık olabileceğini dile getirerek, yapılacak kontrollerden sonra kesin teşhisin konulacağını aktardı.