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Spor

Tuzlaspor evinde farklı kazandı

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 4-1 mağlup etti.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında yapılan maçta Tuzlaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 4-1 yendi.

STAT: Sancaktepe 15 Temmuz

HAKEMLER: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay

TUZLASPOR: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 87 Mustafa Aydın), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 67 Süleyman Luş), Adeniyi (Dk. 82 Mata)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Hasek, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 76 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. 71 Celal Hanalp), Rosheuvel (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 81 Fırat Şaşi)

GOLLER: Dk. 5 Hasek (Erzurumspor FK), Dk. 9 ve 13 (Penaltıdan) Adeniyi, Dk. 43 İbrahim Has, Dk. 60 Cisse (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 47 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 63 Cengizhan Bayrak, Dk. 90+2 Göktuğ Bakırbaş, Dk. 90+6 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Dk 72 İbrahim Has, Dk. 75 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)

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