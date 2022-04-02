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Spor

Tuzlaspor'a Ukrayna'dan iki transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ukrayna liglerinde forma giyen Andrii Kulakov ve Kadeem Harris'i renklerine bağladı.

IHA2 Nisan 2022 Cumartesi 15:23 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 15:23
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Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından FIFA'nın, Ukrayna'da oynayan oyunculara transfer izni vermesinin ardından Tuzlaspor, Andrii Kulakov ve Kadeem Harris'i kadrosuna kattı. Shaktar Donetsk'ten transfer edilen Kulakov, Ukrayna Premier Ligi'nde şu ana kadar 11 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İngiliz kanat oyuncusu Kadeem Harris de İngiltere Premier Lig'de 13, Championship'te ise 138 maçta forma giydi. Başarılı oyuncu, kariyerinde toplam 230 maça çıkarken, 14 gol, 21 asistlik performans gösterdi. İngiltere'de Cardiff City, FC Brentford, Sheffield Wednesday, Barnsley gibi takımlarda top koşturan kanat oyuncusu, son olarak Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'in formasını terletti.

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