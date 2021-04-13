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Spor

Tuzlaspor'dan Eskişehirspor'a 5 gol

Tuzlaspor iki defa yenik duruma düştüğü maçta Eskişehirspor'u 5-2 mağlup etti.

13 Nisan 2021 Salı 16:00 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 16:00
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TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u 5-2 yendi.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Nurettin Dinçer Demir, Suat Güz

Tuzlaspor: Angeler (Dk. 46 Metin Erol), Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Arif Morkaya), Yohou, Ferhat Öztorun (Dk. 90 Mahmut Bulut), Rotman, Ahmet Yazar, Gökcan Kaya (Dk. 87 Muhammed Sarıkaya), Pucko, Alan (Dk. 80 Cajic), Thuram

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseler, Emir Yıldız (Dk. 73 Arda Okumuş), Bartu Göçmen (Dk. 69 Necati Atilla Karaca), Mevlüt Çelik, Utku Kızılkaya (Dk. 53 Bedirhan Altunbaş), Furgan Polat, Uğur Can Semizoğlu, Doğukan Ünal (Dk. 53 Selman Çiftkanatlı), Onur Arı, Berkay Tanır, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 15 ve 45+2 Onur Arı (Eskişehirspor), Dk. 42 Gökcan Kaya, Dk. 46, 49 (Penaltıdan) ve 70 Thuram, Dk. 55 Arif Morkaya (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Utku Kızılkaya, Dk. 48 Emir Yıldız (Eskişehirspor)

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