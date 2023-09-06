İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8215
  • EURO
    28,7481
  • ALTIN
    1652.71
  • BIST100
    8181.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti
Spor

TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) eski başkanlarından Teoman Yazgan (87), Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitirdi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:
TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti
ABONE OL

Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan Yazgan, evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Yazgan'ın cenazesi Akyarlar Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Fener Mezarlığı'nda defnedildi.

Yazgan'ın oğlu gazeteci Orkun Yazgan, cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Babasının çok yönlü iş yaşamı olduğunu ve camiada da çok sevildiğini anlatan Yazgan, babasının kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Teoman Yazgan'ın eşi Dilek Yazgan da eşinin çok ani şekilde hayata veda ettiğini belirterek çok üzgün olduklarını kaydetti.

Cenaze törenine sanat, spor ve iş dünyasından kişiler başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

  • Teoman Yazgan
  • TVF başkanı
  • Bodrum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.