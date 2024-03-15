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Spor

Txiki Begiristain: Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri geçen yılın aynısı

Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain, Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini değerlendirdi ve kuraların geçen yılın aynısı olduğunu söyledi.

15 Mart 2024 Cuma 15:49 - Güncelleme:
Txiki Begiristain: Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri geçen yılın aynısı
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile eşleşen Manchester City'de futbol direktörü Txiki Begiristain, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeleri hakkında konuştu.

"GEÇEN SENENİN AYNISI"

Kuraların utanç verici olduğunu söyleyen Begiristain, "Gerçekten yazık! Bu kura toplarındaki düzenekten bıktım, her sene aynı kuralar çekiliyor. Geçtiğimiz sezon ile aynı kura çekildi resmen. Sadece Liverpool'un yerine Arsenal var bu sezon. Geçen sezon yaptıklarımızı hatırlayıp bu sezon da finale gitmeye çalışacağız." dedi.

"BURASI REAL MADRID'E AİT"

Real Madrid'in çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Begiristain, "Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım. Burası onların turnuvası. Eleme turlarında çok kararlı oluyorlar. LaLiga'da çok iyi görünmeyebilirler ama Şampiyonlar Ligi'nde gayet iyi durumdalar. Yine de biz kendimizi iyi bir takım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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