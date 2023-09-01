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  • Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır açıklaması ''Altay'ı Allah utandırmasın''
Spor

Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır açıklaması ''Altay'ı Allah utandırmasın''

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçın ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Başarılı kaleci, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için 'Umarım çok başarılı olur, Allah utandırmasın.' ifadelerini kullandı.

1 Eylül 2023 Cuma 23:49 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır açıklaması ''Altay'ı Allah utandırmasın''
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Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır maç sonrası konuştu.

Böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Uğurcan, "Bu maçta karakter koymak çok önemliydi. Kötü bir golle 5-1 oldu, 5-0 kazanıyorduk. Böyle bir galibiyet moral olarak bize iyi gelecektir." dedi.

"BİREYSEL HATALAR AZALMALI"

Önceki haftalarda yapılan bireysel hatalara dikkat çeken Uğurcan, "İki haftadır bireysel hatalardan gol yiyorduk. Bunları azaltırsak ve özgüvenli bir oyun sergilersek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Takım da hocamız da çok iyi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"ALTAY'I ALLAH UTANDIRMASIN"

Son olarak Manchester United'a transfer olan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır hakkında konuşan Uğurcan, "Altay Bayındır, Manchester United'a gitti. Umarım çok başarılı olur, Allah utandırmasın." sözlerini sarf etti.

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