U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. 25-16, 23-25, 25-20 ve 25-22'lik setlerle rakibine 3-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

SALON: Sport Hall TJ Slavia

HAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan)

İTALYA: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui, Bonafede (L) (Amoruso, Coba)

TÜRKİYE: Defne, Eslem, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece (L) (Talya, Eylül, Simge)

SETLER: 25-16, 23-25, 25-20, 25-22

SÜRE: 92 dakika (20, 24, 24, 24)