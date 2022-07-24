İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2022 Pazar / 25 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7288
  • EURO
    18,1512
  • ALTIN
    984.986
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu
Spor

U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Türkiye, CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olarak organizasyonu ikinci olarak bitirdi.

DHA24 Temmuz 2022 Pazar 21:44 - Güncelleme:
ABONE OL

CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. 25-16, 23-25, 25-20 ve 25-22'lik setlerle rakibine 3-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

SALON: Sport Hall TJ Slavia

HAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan)

İTALYA: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui, Bonafede (L) (Amoruso, Coba)

TÜRKİYE: Defne, Eslem, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece (L) (Talya, Eylül, Simge)

SETLER: 25-16, 23-25, 25-20, 25-22

SÜRE: 92 dakika (20, 24, 24, 24)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.