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Spor

U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda

Avrupa Şampiyonası Elit Tur mücadelesinde Slovenya'yı 4-3 yenen U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

29 Mart 2022 Salı 19:53 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 19:53
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U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçında Slovenya U17 ile karşı karşıya geldi.

85. dakikada 3-2 geride olan U17 Milli Takım, 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip geldi.

U17 Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada ve 86. dakikada Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Slovenya U17'nin golleri ise 4. dakikada Niko Kasalo, 47. dakikada Matej Dvorsak ve 72. dakikada Mark Stojinovic kaydetti.

U17 Milli Takımı, alınan bu sonuçla Elit Tur Grup 7'yi 6 puanla ikinci sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazandı. Slovenya ise 4 puanda kaldı.

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