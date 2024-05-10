Uani Emery: Biraz hayal kırıklığına uğradık

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, 2-0 kaybederek Avrupa'ya veda ettikleri Olympiakos maçının ardından konuştu.

Unai Emery gelişim sürecinde olduklarını dile getirerek, "Geçen sezonun sonunda Avrupa'a gitme hakkı kazandık ve bu yıl da bundan keyif aldık ama kazanmak çok zor. Biz hala gelişim sürecindeyiz. Olympiakos finalde olmayı hak etti. Evimizde oynadığımız ilk 90 dakikada kaybettik ve rekabetçi değildik.' dedi.

Maçı yorumlamaya devam eden Emery, 'İlk yarıya iyi başladık, golü onlar attı ama oyunu kontrol ettik. Bu bizim için Avrupa'da bulunmadığımız uzun bir sürenin ardından iyi bir deneyim oldu. Önümüzdeki yıl yine Avrupa'da mücadele edeceğiz. Elbette biraz hayal kırıklığına uğradık, biraz hüsrana uğradık ama hızlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. İlk maçtan sonra favori değildik." yorumunu yaptı.