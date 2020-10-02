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Spor

Üç büyükler 39 yıl sonra Avrupa Kupaları'nda yok

Galatasaray'ın play-off turunda İskoçya takımı Rangers'a elenmesinin ardından 39 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Üç büyükler olarak anılan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1981-82 sezonundan sonra ilk kez Avrupa Kupalarında turnuva bölümüne geçemedi.

02 Ekim 2020 Cuma 00:35 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 00:35
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Galatasaray'ın Rangers deplasmanında play-off aşamasını geçememesinin ardından 39 yıl sonra bir ilk yaşandı. Üç büyükler olarak anılan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1981-82 sezonundan sonra ilk kez Avrupa Kupalarında turnuva bölümüne (eski yıllarda 1.tur ve sonrası, yeni dönemde grup aşaması ve sonrası) geçemedi. 

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında yer alamadığı bu sezon Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye, Galatasaray ise play-off aşamasında Rangers'a elendi. Üç büyükler böylece turnuva bölümüne geçemedi.

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