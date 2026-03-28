Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

UDINESE'Yİ İKNA ETTİ

İtalyan futbolcu, Udinese'deki performansıyla kulüp yönetimini ikna etti. Udinese, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

ANLAŞMAYI TAMAMLAYACAKLAR

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Udinese, başka bir kulübün sürece dahil olmasını istemiyor ve Zaniolo için anlaşmayı tamamlamayı planlıyor.

İKİ FARKLI OPSİYON

Udinese'nin Nicolo Zaniolo için iki farklı opsiyonu bulunuyor:

-10 milyon euro

-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay.

10 MİLYON EURO

İtalyan medyasında yer alan haberde, Udinese'nin, Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeyi planladığı ve Zaniolo'nun tüm haklarını almak istediği kaydedildi.

MİLLİ TAKIM TARTIŞMASI

Zaniolo için Udinese'deki performansının ardından İtalya Milli Takımı da gündeme geldi. 26 yaşındaki futbolcunun, Dünya Kupası play-off maçlarında kadrosunda yer almaması İtalya'da tartışmalara neden oldu.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

İtalya, Dünya Kupası play-off finalinde Bosna Hersek'i geçmesi durumunda Dünya Kupası'na gidecek.

Udinese, milli takımın Dünya Kupası'na gitmesi ve Zaniolo'nun da kadroda yer alması durumunda İtalyan futbolcunun değerini yükselteceğine inanıyor. İtalyan ekibi, bu nedenle 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak istiyor.

UDINESE'DEN MESAJ

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, geçtiğimiz günlerde, "Zaniolo son derece önemli bir oyuncu; onu kadromuzda bulundurmak bizim için bir ayrıcalık, tıpkı onun da bizimle oynamasının kendisi için bir ayrıcalık olması gibi. Birlikte devam etme niyetimiz var. Bunun için bir opsiyonumuz var ve bu yönde çalışacağız." demişti.