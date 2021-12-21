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Spor

Udinese-Salernitana maçına koronavirüs engeli

Salernitana kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Salerno kenti yerel sağlık makamlarının, takımdaki Kovid-19 vakaları sebebiyle bordo-beyazlı ekibin her türlü faaliyetini durdurduğu ve spor müsabakalarına katılımını ikinci bir talimata kadar yasakladığı belirtildi.

AA21 Aralık 2021 Salı 14:06 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 14:06
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Salernitana, bu durumu Serie A yönetimine de bildirdiğini kaydetti.

Udinese ile deplasmanda bu akşam TSİ 20.30'da maçını oynaması gereken Salernitana, yerel sağlık makamlarının bu kararı dolayısıyla Udine kentine hareket etmedi.

İtalyan basınına konuşan Udinese İdari Yöneticisi Pierpaolo Marino ise kendilerinin maç için hazır olduğunu, Serie A'dan karşılaşmanın programlandığı gibi oynanacağı bildirimini aldıklarını ifade ederek, "Serie A yönetimi, bize durumun ertelemeyi gerektirecek kadar ciddi olmadığını söyledi." dedi.

Salernitana'nın bu akşamki maça çıkmaması halinde, müsabakanın tatil edilmesi ve Serie A yönetiminin daha sonra müsabakaya dair kararını açıklaması bekleniyor.

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