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Udinese ve Sassuolo puanları paylaştı

Serie A'nin 33. haftasında Udinese ve Sassuolo, Friuli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Mücadelenin 31. dakikasında Domenico Berardi'nin asistinde Stefano sensi, Sassuolo adına golü ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı.

80. dakikada Sassuolo'lu Pol Lirola, topu kendi ağlarına gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Milli yıldızımız Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve 25. dakikada hakem Luca Pairetto tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Bu sonuçla Sassuolo, puanını 38'e çıkarttı ve haftayı 38 puanla 12. sırada tamamladı. Udinese ise 33 puanla düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada tamamladı.

Udinese, gelecek hafta deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Sassuolo ise Fiorentina'nın konuğu olacak.

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