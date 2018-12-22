UEFA; Levski Sofya, Sporting ve Vardar'a ceza verdi
Makedonya'nın Vardar, Bulgaristan'ın Levski Sofya ve Portekiz'in Sporting ekipleri, finansal fair play kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle çeşitli cezalara çarptırıldı.
UEFA'nın finansal fair play uygulaması kulüplerin canını yakmaya devam ediyor... Avrupa'nın patronları bugün, iki kulübe koşullu olarak Avrupa'dan men cezası kesti. Finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle üçüncü bir kulübeyse para cezası kesildi.
Makedonya'nın Vardar Kulübü'nün gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılması men edildi. Ancak bu ceza kulübün, eylül ayından sarkan borçlarını 31 Ocak'a kadar ödememesi durumunda yürürlüğe konacak. Vardar ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Bulgaristan'ın Levski Sofya Kulübü de eylülden vadesi kalan borçlarını 28 Şubat'a kadar ödememesi durumunda, gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılamayacak ve 100 bin euro da ayrıca para cezası ödeyecek. Portekiz'in Sporting Kulübü de borçlarını zamanında ödemediği için 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.
(Skorer)
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