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Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 23.00 seansında başlayan 4 maçla tamamlandı. İşte oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar...

AA16 Şubat 2024 Cuma 01:33 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı, dört karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 90 dakika forma giydiği maçta Benfica, sahasında Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise deplasmanda Portekiz'in Braga takımını 4-2 yenerek günün sürprizine imza attı.

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 22 Şubat'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa): 2-1

Milan (İtalya)-Rennes (Fransa): 3-0

Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya): 0-0

Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-4

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