UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak
Yeni Malatyaspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak
- AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarın başlayacak 2. eleme turu ilk maçları, 25 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
Yeni Malatyaspor, eleme turundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak.
92 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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