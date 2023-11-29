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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. İşte haftanın programı...

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa Ligi'nde 5. haftanın programı şöyle:

20.45 Freiburg - Olympiakos

20.45 Backa Topola - West Ham United

20.45 AEK - Brighton

20.45 Sparta Prag - Real Betis

20.45 Sturm Graz - Rakow

20.45 Atalanta - Sporting Lizbon

20.45 Maccabi Haifa - Rennes

23.00 Olimpik Marsilya - Ajax

23.00 Rangers - Aris Limassol

23.00 Liverpool - LASK

23.00 Toulouse - Royale Union Saint-Gilloise

23.00 Villarreal - Panathinaikos

23.00 Servette - Roma

23.00 Sheriff - Slavia Prag

23.00 Hacken - Bayer Leverkusen

23.00 Molde - Karabağ

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