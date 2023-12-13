UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları, yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, yarın 8 grupta 16 maç oynanacak.
6. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Liverpool (İngiltere)
20.45 LASK (Avusturya)-Toulouse (Fransa)
20.45 Rennes (Fransa)-Villarreal (İspanya)
20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail)
20.45 Roma (İtalya)-Sheriff (Moldova)
20.45 Slavia Prag (Çekya)-Servette (İsviçre)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya)-Molde (Norveç)
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Hacken (İsveç)
23.00 West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Backa Topola (Sırbistan)
23.00 Ajax (Hollanda)-AEK (Yunanistan)
23.00 Brighton Hove Albion (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa)
23.00 Real Betis (İspanya)-Rangers (İskoçya)
23.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sparta Prag (Çekya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Rakow (Polonya)-Atalanta (İtalya)