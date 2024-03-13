UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa'nın kulüp bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 8 karşılaşma oynanacak. Son 16 turu rövanş müsabakalarının ardından çeyrek final bileti alan takımlar belli olacak.
Çeyrek ve yarı final kuraları 15 Mart Cuma günü TSİ 15.00'te çekilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde program (TSİ) şöyle:
20.45 Rangers - Benfica (2-2)
20.45 Slavia Prag - Milan (2-4)
20.45 Villarreal - Marsilya (0-4)
20.45 West Ham - Freiburg (0-1)
23.00 Atalanta - Sporting CP (1-1)
23.00 Bayer Leverkusen - Karabağ (2-2)
23.00 Brighton & Hove Albion - Roma (0-4)
23.00 Liverpool - Sparta Prag (5-1)