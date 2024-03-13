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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları yarın oynanacak. Maçların ardından çeyrek final bileti alan takımlar belli olacak.

IHA13 Mart 2024 Çarşamba 15:30 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
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Avrupa'nın kulüp bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 8 karşılaşma oynanacak. Son 16 turu rövanş müsabakalarının ardından çeyrek final bileti alan takımlar belli olacak.

Çeyrek ve yarı final kuraları 15 Mart Cuma günü TSİ 15.00'te çekilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde program (TSİ) şöyle:

20.45 Rangers - Benfica (2-2)

20.45 Slavia Prag - Milan (2-4)

20.45 Villarreal - Marsilya (0-4)

20.45 West Ham - Freiburg (0-1)

23.00 Atalanta - Sporting CP (1-1)

23.00 Bayer Leverkusen - Karabağ (2-2)

23.00 Brighton & Hove Albion - Roma (0-4)

23.00 Liverpool - Sparta Prag (5-1)

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