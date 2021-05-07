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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United-Villarreal

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu. Manchester United ile Villarreal finalde karşı karşıya gelecek.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:05 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 00:15
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında alınan sonuçların ardından finalin adı belli oldu.

Roma karşısında ilk maçı evinde 6-2 kazanan Manchester United, ikinci maçı 3-2 Roma'nın kazanmasına rağmen finale adını yazdırmayı başardı.

Arsenal ise deplasmanda ilk maçı 2-1 kaybetti ancak ikici maçta Villarreal 0-0'lık eşitliği koruyarak final biletini almaya hak kazandı.

CAVANİ ROMA'NIN UMUTLARINI BİTİRDİ

İlk maçta İngiltere'de Manchester United sahadan 6-2'lik skorla sahadan ayrılarak bir anlamda final biletinin yarısını kapmıştı. İkinci maçta ise Roma, Olimpiyat Stadı'nda elinden geleni yaparak sahadan galibiyetle ayrıldı ancak yeterli olmadı.

Roma, 57'de Dzeko, 60'ta Cristante ve 83'te Zalewski'nin golleriyle galibiyete uzanırken, Manchester United'da 39 ve 68'de Cavani ile bulduğu gollerle maça tutunarak final biletini kapan taraf oldu.

ARSENAL RÖVANŞTA GOL BULAMADI

Arsenal, ilk maçta Villarreal'e deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olarak rövanş için umutlu bir skor almıştı ancak beklenen performansı ikinci maçta gösteremedi. Mikel Arteta'nın öğrencileri 90 dakika boyunca gol bulamadı ve Villarreal finali biletini rakibinden söküp aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde final 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

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