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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları tamamlandı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 01:51 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

Bu sonuçların ardından, gruplarını ilk sırada bitiren West Ham United (İngiltere), Brighton Hove Albion (İngiltere), Rangers (İskoçya) ve Atalanta (İtalya) son 16 turuna kaldı.

Gruplarını 2. sırada tamamlayan Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya (Fransa), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmek için play-off'larda mücadele edecek.

Gruplarını 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Olympiakos (Yunanistan), Ajax (Hollanda), Real Betis (İspanya) ve Sturm Graz (Avusturya) ise UEFA Konferans Ligi son 16 turuna yükselmek için play-off'larda oynayacak.

Organizasyondaki 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya): 2-0

Olympiakos (Yunanistan)-Backa Topola (Sırbistan): 5-2

Ajax (Hollanda)-AEK (Yunanistan): 3-1

Brighton Hove Albion (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0

Real Betis (İspanya)-Rangers (İskoçya): 2-3

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sparta Prag (Çekya): 1-3

Sporting Lizbon (Portekiz)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0

Rakow (Polonya)-Atalanta (İtalya): 0-4

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