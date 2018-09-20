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UEFA Avrupa Ligi'nde maçların yayınlanacağı kanal belli oldu

Beşiktaş'ın Sarpsborg ve Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları Beinsports'tan şifresiz yayınlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde üç temsilcimiz sahaya çıkarken, yayıncı kuruluş da belli oldu.

Beşiktaş - Sarpsborg ve Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçları beIN Sports Haber (Şifresiz) ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Akhisarspor - Krasnodar maçı ise beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MAÇA 1 SAAT KALA BELLİ OLDU

Tıpkı A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında olduğu gibi bir yayın krizi ortaya çıktı. Maçların başlamasına 1 saat kala, beIN grubu UEFA ile anlaşma sağladığını 'resmen' açıkladı.

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