UEFA Avrupa Ligi'nde maçların yayınlanacağı kanal belli oldu
Beşiktaş'ın Sarpsborg ve Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları Beinsports'tan şifresiz yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde üç temsilcimiz sahaya çıkarken, yayıncı kuruluş da belli oldu.
Beşiktaş - Sarpsborg ve Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçları beIN Sports Haber (Şifresiz) ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Akhisarspor - Krasnodar maçı ise beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
MAÇA 1 SAAT KALA BELLİ OLDU
Tıpkı A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında olduğu gibi bir yayın krizi ortaya çıktı. Maçların başlamasına 1 saat kala, beIN grubu UEFA ile anlaşma sağladığını 'resmen' açıkladı.
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