UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları, 2 Mayıs Perşembe akaşamı oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk ayağı heyecanı, yarın TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Yarı final eşleşmeleri şöyle:
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
Arsenal (İngiltere) - Valencia (İspanya)
Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.
(AA)
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