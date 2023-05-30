UEFA Avrupa Ligi'ne Sevilla damgası! İnanılmaz istatistikler

İspanyol Julen Lopetegui ve Arjantinli Jorge Sampaoli'nin ardından İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile sezona devam eden Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3. sırayı alarak Avrupa Ligi'ne kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını tarihinde 6 kez kazanan Sevilla, bu sezon play-off turunda Hollanda ekibi PSV, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde İngiltere'nin Manchester United ve yarı finalde İtalya'nın Juventus takımını eleyerek finalin yolunu tuttu.



EN GOLCÜSÜ EN-NESYRİ

Sevilla'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu, Faslı milli oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.

En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde takımına 4 gol kazandırdı. Erik Lamela 2, Lucas Ocampos, Suso, Nemanja Gudelj, Loic Bade ve Joan Jordan da birer golle katkı sağladı.

Turnuvada 13 gol atan Sevilla'nın diğer iki golü ise Manchester Unitedlı Tyrell Malacia ve Harry Maguire'ın kendi filelerini havalandırmasıyla geldi.

FİNALE KADAR YAPTIĞI MAÇLAR

Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar Play-off Sevilla-PSV 3-0, 0-2 Son 16 Sevilla-Fenerbahçe 2-0, 0-1 Çeyrek final Sevilla-Manchester United 2-2, 3-0 Yarı final Sevilla-Juventus 1-1, 2-1 (Uzatmada)

Kadrosu

Sevilla'nın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No Adı O G 1 Marko Dmitrovic 3 0 13 Yassine Bounou 5 0

Savunma:

No Adı O G 2 Gonzalo Montiel 6 0 3 Alex Telles 4 0 4 Karim Rekik 1 0 14 Tanguy Nianzou 4 0 16 Jesus Navas 8 0 19 Marcos Acuna 8 0 23 Marcao 2 0 44 Loic Bade 5 1

Orta saha:

No Adı O G 6 Nemanja Gudelj 7 1 8 Joan Jordan 4 1 10 Ivan Rakitic 8 0 17 Erik Lamela 7 2 20 Fernando 8 0 21 Oliver Torres 7 0 24 Alejandro Gomez 3 0

Forvet:

No Adı O G 7 Suso 7 1 12 Rafa Mir 3 0 15 Youssef En-Nesyri 8 4 25 Bryan Gil 6 0 55 Lucas Ocampos 8 1

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)