UEFA Avrupa Ligi'nin en golcüsü Henrik Larsson

"Kupa 2"de Feyenoord, Celtic ve Helsingborgs takımlarıyla çıktığı maçlarda eleme karşılaşmaları dahil 40 kez rakip fileleri havalandıran Larsson, kupa tarihinin en çok gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

İsveçli eski futbolcuyu, 34 golle Hollandalı Klaas Jan Huntelaar ve 31'er golle Kolombiyalı Radamel Falcao ile İspanyol Aritz Aduriz izledi.

En çok forma giyen oyuncu Bergomi

UEFA Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu, İtalyanların unutulmaz ismi Giuseppe Bergomi oldu.

Bergomi, Inter formasıyla 96 UEFA Kupası maçına çıktı. Frank Rost, Werder Bremen, Schalke 04 ve Hamburg formalarıyla 90 maçla ikinci, Yunan forvet Dimitris Salpingidis ise PAOK ve Panathinakos formalarıyla 76 maçla üçüncü sırada yer aldı.

İlk gol Güney Afrikalı futbolcudan

Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası adı altında 1955'te başlayan organizasyonun ilk maçı 4 Haziran 1955'te İsviçre'de Charlton ile Basel arasında oynandı.

Charlton'ın 5-0 kazandığı bu maçta kupanın ilk golünü de İngiliz takımının Güney Afrikalı oyuncusu Eddie Firmani attı.

Turnuvanın ilk hat-trick'ini Arsenal'ın forveti Cliff Holton yaptı. 1971'de UEFA Kupası adı altında düzenlenen ilk kupayı İngiliz takımı Tottenham müzesine götürdü.

Başlangıçta iki ayaklı finallerle oynanan kupada, 1998'den itibaren tarafsız sahada yapılan tek maçlı finallere dönüldü. Paris'teki Parc des Princes'te Inter ve Lazio arasında oynanan bu finali Inter takımı 3-0 kazandı.

En çok kazanan Reyes

Kariyerini Çin'in Xinjiang Tianshan Leopard takımında sürdüren Jose Antonio Reyes, Atletico Madrid ile 2010 ve 2012, Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere kupada 5 kez mutlu sona ulaştı.

İngiliz Ray Clemence, Fransız Ray Clemence, İtalyan Giuseppe Bergomi, Nicola Berti, İspanyol Daniel Carriço, Coke, Vitolo ve Vicente Iborra ile Portekizli Beto, UEFA Kupası sevincini üçer kez yaşadı.

Bergomi ve Berti, kupayı 1991, 1994 ve 1998 yıllarında Inter formasıyla kaldırdı. Clemence, 1973 ve 1976 yıllarında Liverpool formasıyla, 1984'te de Tottenham takımıyla kupaya uzandı.

Gameiro, Carriço, Coke, Vitolo ve Iborra, Sevilla ile üçer kez kupayı kaldırdı. Beto ise Sevilla'da 2, Porto'da bir olmak üzere UEFA Kupası'nda 3 defa şampiyonluk gördü.

Bir sezonda en çok gol atan Falcao

Monaco'da forma giyen Falcao, 2010-2011 sezonunda Porto'da attığı 17 golle, UEFA Kupası tarihinde bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı.

Kolombiyalı futbolcu Falcao, söz konusu sezonda oynadığı 14 maçta fileleri 17 kez havalandırıp büyük bir başarıya imza attı.

Alman Jürgen Klinsmann ise 1995-1996 sezonu finalinde, Fransa'nın Bordeaux takımını toplamda 5-1'lik averajla yenerek şampiyon olan Bayern Münih'in, o sezon attığı 32 golün 15'ini kaydetmişti.

Ipswich Town'ın santrforu John Wark 1980-1981 sezonunda kupayı kazanan takımı adına, Geertruida Maria Geels ise 1975-1976 sezonunda Ajax formasıyla 14'er gol atarak bir sezonda en çok gol atan üçüncü oyuncular olarak dikkati çekti.

5 gol birden atan futbolcular

UEFA Kupası'nda bir maçta 5 gol birden atan 5 futbolcu yer alıyor.

Eintracht Braunschweig, 1971-1972 sezonunda Glentoran'ı 6-1 yenerken, Ludwig Bründl 5 gol birden atarak tarihe geçti.

Daha sonra 1976'da Derby County'nin Finn Harps'ı 12-0 yendiği maçta Kevin Hector, 1984-1985 sezonunda Lüksemburg'un Red Boys Differdange takımına Ajax'tan Marco van Basten, 1992'de Valencia önünde Napoli adına Uruguaylı Daniel Fonseca ve 2016'da Genk karşısında Athletic Bilbao formasıyla Aritz Aduriz 5 gol atarak rekora ortak oldu.

14-0'lık rekor

UEFA Kupası'nın en farklı galibiyetini Hollanda'nın Ajax takımı, Lüksemburg'un Red Boys Differdange ekibini 14-0 yenerek elde etti.

1984-1985 sezonundaki eşleşmenin Lüksemburg'da oynanan ilk karşılaşması ise 0-0 sona ermişti.

İki maçta toplam 21 gol

Bir başka Hollanda takımı Feyenoord ise kupada bir eşleşmede en çok gol atan ekip olarak rekor kırdı.

Feyenoord, 1972-1973 sezonunda Lüksemburg takımı Rumelange ile yaptığı iki maçta 21 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Hollanda ekibi, ilk maçı 9-0, rövanşı da 12-0 kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı.

UEFA Kupası istatistikleri

UEFA Kupası'nın 1971'den bu yana dikkati çeken istatistikleri şöyle:

En çok kazanan kulüpler:

Sevilla 5 kez (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Inter 3 kez (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Juventus 3 kez (1976/77, 1989/90, 1992/93)

Liverpool 3 kez (1972/73, 1975/76, 2000/01)

Atletico Madrid 3 kez (2009/10, 2011/12, 2017/18)

En çok kazanan futbolcular:

Jose Antonio Reyes 5 kez (Atletico Madrid-2009-10, 2011-12, Sevilla-2013/14, 2014/15, 2015/16)

Ray Clemence - 3 kez (Liverpool-1972/73, 1975/76, Tottenham-1983/84)

Giuseppe Bergomi - 3 kez (Inter-1990/91, 1993/94, 1997/98)

Nicola Berti - 3 kez (Inter-1990/91, 1993/94, 1997/98)

Beto - 3 kez (Porto-2010/11, Sevilla-2013/14, 2014/15)

Kevin Gameiro, Daniel Carriço, Coke, Vitolo, Vicente Iborra (Sevilla-2013/14, 2014/15, 2015/16)

En çok kazanan teknik direktörler:

Giovanni Trapattoni - 3 kez (Juventus 1976/77, 1992/93, Inter 1990/91)

Unai Emery - 3 kez (Sevilla 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Juande Ramos - 2 kez (Sevilla 2005/06, 2006/07)

Luis Molowny - 2 kez (Real Madrid 1984/85, 1985/86)

Jose Mourinho - 2 kez (Porto 2002/03, Manchester United 2016/17)

En çok kazanan ülkeler:

İspanya 11, İtalya 9, İngiltere 8, Almanya 6, Hollanda 4, Portekiz 3, İsveç 2, Rusya 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1.

En çok forma giyen oyuncular:

Giuseppe Bergomi (Inter): 96

Frank Rost (Werder Bremen, Schalke 04, Hamburg): 90

Dimitris Salpingidis (PAOK, Panathinaikos): 76

En çok gol atan oyuncular:

Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Helsingborgs): 40

Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04): 34

Falcao (Porto, Atletico Madrid): 31

Aritz Aduriz (Athletic Bilbao): 31

Bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular:

Falcao (Porto 2010/11): 17

Jürgen Klinsmann (Bayern Münih, 1995/96): 15

Geertruida Maria Geels (1975/76): 14

John Wark (Ipswich Town, 1981/82): 14