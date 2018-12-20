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UEFA en fazla Türk kulüplerine ceza veriyor

UEFA'nın 2011 yılında hayata geçirdiği finansal fair play (FFP) ile diğer mali kuralları sonucunda en fazla men cezası alanların başında Türk kulüpleri geliyor.

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FFP kuralları kapsamında şimdiye kadar Galatasaray, Beşiktaş,  Bursaspor, Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor olmak üzere 5 Türk takımı Avrupa  müsabakalarından men cezası aldı.

Toplam borçları yaklaşık 10 milyar lirayı bulan "Dört büyükler" olarak  adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, UEFA ile  sürdürülen yapılandırma anlaşmaları ile hala inceleme altında tutuluyor.

Galatasaray

Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile 16 Mayıs 2014  tarihinde masaya oturarak,  2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarını kapsayan anlaşma  yaptı.

Sarı-kırmızılılar, bu anlaşmanın ihlali nedeniyle 2016 yılında  Avrupa'dan 1 yıl men cezası aldı.

Bursaspor

UEFA, 2014 yılında Bursaspor'a bir yıl Avrupa kupalarından men cezası  verdi. Ceza kararı, Bursaspor'un, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 veya  2018-2019 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda  uygulanmak üzere alındı.

Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA'dan aldığı men ceza nedeniyle 2012-2013 sezonunda  Avrupa kupalarına katılamadı. Siyah-beyazlı kulüp, mali kriterler kapsamında aldığı ceza nedeniyle  bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kaybetti.

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor, 17 Şubat 2017'de finansal fair play kuralları  kapsamında Avrupa kupalarından men cezası aldı.

UEFA, Karabük ekibinin, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Avrupa  kupalarına katılması durumunda men cezasını uygulanmayı hükmetmişti.

Gaziantepspor

Gaziantepspor, mali kriterlere uymadığı için 2012 yılında UEFA  tarafından bir yıl Avrupa kupalarından men edildi. Kırmızı-siyahlıların, 2012 sonrasındaki 4 yıl içinde bir kez Avrupa'da  mücadele etme kazandığı sezon men edilmesine karar verilmişti.

"Dört büyükler" hala inceleme altında

UEFA, finansal fair play kuralları kapsamında "Dört büyükler"i  incelemeye devam ediyor. UEFA Finansal Fair Play Kurulunun, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray  ve Trabzonspor ile mali durumlarını düzeltmeleri için yaptığı anlaşmalar sürüyor.

Galatasaray

UEFA, 13 Haziran 2018'de, Galatasaray ile yaptığı anlaşma kapsamında  sarı-kırmızılı kulübe finansal fair play kuralları kapsamında para ve Avrupa  kupalarında futbolcu sayısı kısıtlama cezası verdi.

UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021  ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde finansal fair play kapsamındaki  anlaşma devam ediyor.

Fenerbahçe

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, 20 Mayıs 2016'da Fenerbahçe ile  yapılan anlaşma kapsamında finansal fair play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle  sarı-lacivertli kulübe, kadro kısıtlaması ve para cezası verdi, bütçe açığını  azaltması gerektiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin UEFA ile finansal fair play kapsamında yaptığı 4 yıllık  yapılandırma anlaşması 2019-2020 sezonunda bitiyor.

Bu anlaşmanın yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, 2016  yılında Galatasaray'a uygulandığı gibi Fenerbahçe'ye de en kötü senaryoda  Avrupa'dan men cezası gelme olasılığı bulunuyor.

Beşiktaş

Beşiktaş, 2015 yılında finansal fair play kriterlerine uymadığı için  UEFA ile anlaşma yaptı ve kulübün mali durumu denetim altına alındı. Anlaşma kapsamında siyah-beyazlı kulübün bu sezon sonuna kadar  incelenmesine devam edilecek.

Trabzonspor

Trabzonspor'un ise UEFA ile 2016 yılında yaptığı finansal fair play  anlaşması kampsamında kulübün mali durumu denetim altına alındı.

UEFA, Trabzonspor'un anlaşma kurallarını kısmen yerine getirmesi nedeniyle Avrupa'ya bildirdiği futbolcu sayısındaki kısıtlaması sürdürüyor.

Bordo-mavililerin bu sezon sonuna kadar inceleme ve anlaşma şartları devam edecek.

Finansal ihlal kapsamı dışındaki men cezaları

Türk kulüplerinden bazıları finansal fair play kuralları ve mali  kriter ihlalleri dışında da son yıllarda UEFA tarafından Avrupa kupalarından men  cezası aldı.

Bu kapsamda, şike iddiaları nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş,  Eskişehirspor ve Sivasspor ile UEFA Kulüp Lisansı alamadığı için Kasımpaşa, UEFA  tarafından daha önce Avrupa kupalarından men edildi.

Yabancı takımlar

Türk takımları dışında, UEFA Finansal Fair Play kurallarının ihlali  kapsamında Avrupa'dan bazı ekipler de men cezaları aldı.

Son olarak bu yılın ekim ayında UEFA, Rusya'nın Rubin Kazan takımına,  daha önce yapılan anlaşmanın şartlarına uymadığı için Avrupa kupalarından 1 yıl  men cezası verdi. UEFA, geçen şubat ayında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına  da Avrupa'dan men cezası uyguladı.

İtalya'nın Milan kulübü ise, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal  fair play şartlarını yerine getirmemesi durumunda, 2022-2023 ve 2023-2024  sezonlarında Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacak.

İspanya'dan Malaga, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Ukrayna'dan Dnipro ve  Metalurh Donetsk, Polonya'dan Lech Poznan, Letonya'dan Skonto, Azerbaycan'dan  İnter Bakü, Litvanya'dan Ekranas ile Romanya'dan Rapid Bükreş, Cluj, Targu Mureş  ve Astra da Avrupa'dan men cezaları almıştı.

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