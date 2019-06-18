UEFA eski Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
UEFA Eski Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
UEFA eski Başkanı Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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