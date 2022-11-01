UEFA, Fenerbahçe maçına atadığı skandal hakemi geri çekti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti.
2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.
Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.