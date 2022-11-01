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Spor

UEFA, Fenerbahçe maçına atadığı skandal hakemi geri çekti

UEFA, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının dördüncü hakemini değiştirdi. Müsabakada Ivan Bebek yerine Marin Vidulin görev yapacak.

AA1 Kasım 2022 Salı 14:30 - Güncelleme:
UEFA, Fenerbahçe maçına atadığı skandal hakemi geri çekti
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti.

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Karşılaşmanın 4. hakemi olarak internet sitesinden Hırvat Ivan Bebek'in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek Marin Vidulin'i görevlendirdi.

2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.

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Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle 8 kişi tamamlamıştı.

Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.

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