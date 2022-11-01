UEFA, Fenerbahçe maçına atadığı skandal hakemi geri çekti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti.

Skandal hakem yıllar sonra Fenerbahçe maçında! Karşılaşmanın 4. hakemi olarak internet sitesinden Hırvat'in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek'i görevlendirdi.

2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.

İspanyolların Emre Mor şaşkınlığı! Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada, 87. dakikadave 90+5. dakikada'ingörmesiyletamamlamıştı.

Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.