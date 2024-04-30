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Spor

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı başladı

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı başladı.

AA30 Nisan 2024 Salı 20:58 - Güncelleme:
UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk yüz yüze eğitimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, programın açılış konuşmasını TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin yaptı.

TFF'nin antrenör eğitimi felsefesini ve bu alanda yapılan çalışmaları anlatan Çetin, UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı hakkında da bilgi verdi. Daha sonra söz alan TFF Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal, futbolun gelişiminde antrenörlerin önemine değindi.

Açılış bölümünde son konuşmayı yapan TFF Başkan Vekili Agah Ruşen Çetin, antrenör eğitimi ve genç futbolcu gelişiminin federasyonun en önemli sorumluluklarından olduğunu belirtirken, bu konularda ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk gününde RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyun felsefesini anlattı. Atan ayrıca teknik ekip ve oyuncularla iletişim hakkında bilgiler verdi.

  • UEFA Pro Lisans
  • Antrenor Egitim

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