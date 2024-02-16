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Spor

UEFA raporuna damga vurdu! Fenerbahçe ticari gelirde ilk 20'de

UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.

AA16 Şubat 2024 Cuma 15:11 - Güncelleme:
UEFA raporuna damga vurdu! Fenerbahçe ticari gelirde ilk 20'de
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UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon avro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.

İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.

İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.

Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:

SıraTakımÜlke2023 yılı ticari geliri (milyon avro)
1Manchester Cityİngiltere 401
2Barcelonaİspanya 396
3Manchester Unitedİngiltere 377
4Bayern MünihAlmanya 368
5Real Madridİspanya 355
6PSGFransa 343
7Liverpoolİngiltere 311
8Tottenhamİngiltere 247
9Borussia DortmundAlmanya 209
10Arsenalİngiltere 195
11Juventusİtalya 194
12LeipzigAlmanya 134
13Milanİtalya 128
14Atletico Madridİspanya 123
15AjaxHollanda 83
16Interİtalya 81
17Napoliİtalya 59
18FenerbahçeTürkiye 58
19Union BerlinAlmanya 57
20Celticİskoçya 54

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