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Spor

UEFA Şampiyonlar Festivali yarın başlayacak

Inter ile Manchester City arasında 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak İstanbul, 8-11 Haziran tarihlerinde de UEFA Şampiyonlar Festivali heyecanına sahne olacak.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 21:35 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Festivali yarın başlayacak
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Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki festivalin açılış töreni, yarın saat 11.00'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin elçisi Hamit Altıntop'un katılımıyla gerçekleştirilecek. Altıntop ve Büyükekşi, Şampiyonlar Ligi kupasını festivale beraber getirecek.

Futbolseverler, organizasyonda sergilenecek kupayla fotoğraf çektirebilecek. Ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamış 32 takımın kaptanlarının formaları da etkinlik alanında yer alacak.

Festival kapsamında 9 Haziran Cuma günü dört takımın mücadele edeceği "Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası" düzenlenecek. Turnuvada Hamit Altıntop'un kaptanlığını yaptığı Türk futbol efsanelerinden oluşacak bir ekibin yanı sıra aralarında Luis Figo, Roberto Carlos, Cafu, Clarence Seedorf, Kaka, Patrick Vieira gibi daha birçok eski Şampiyonlar Ligi yıldızının olduğu üç takım şampiyonluk için yarışacak. UEFA, sosyal sorumluluk amacıyla da down sendromlu, engelli, Serebral Palsi hastası ve kız çocukları için maçlar organize edecek.

Katılımcılar, festival boyunca futbol temalı yarışmalara katılabilecek ve bu etkinliklerde hünerlerini gösterebilecek. Festival alanında küçük hediyeler de olacak.

Ayrıca festivalin son gününde depremzedelere yardım amacıyla konser düzenlenecek.

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