UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları başladı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında, Türk temsilcisi Galatasaray, konuk olduğu Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kalarak üst tura çıkma mücadelesini rövanşa bıraktı.

2. eleme turu maçlarının rövanşı, 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray: 2-2

HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 4-0

Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-3

Servette (İsviçre) - Genk (Belçika): 1-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1

Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka): 0-2