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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyor

Manchester City ile Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve çevresinde hazırlıklar devam ediyor.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 15:15 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile İtalya Serie A ekibi Inter karşı karşıya gelecek. 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadeleye Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahiplik yapacak. Dünyanın dört bir yanından futbolseverleri ve medya mensuplarını bir araya getirecek bu önemli organizasyon için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.

Olimpiyat Stadı'nın çim bakım ve tribün düzenlemelerine son dokunuşlar yapılıyor. Aynı zamanda stat etrafına taraftarların vakit geçirebileceği etkinlik alanları ve sanatçıların konserler vereceği dev sahneler kuruluyor.

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