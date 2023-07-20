İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8056
  • EURO
    30,1447
  • ALTIN
    1704.17
  • BIST100
    6571.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu sona erdi
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları sona erdi. Karşılaşmalar sonucunda Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki takımları 2. ön eleme turuna yükseldi.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 00:30 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu sona erdi
ABONE OL

Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)

Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)

Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)

Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)

Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.