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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeler başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, ikinci eleme turunun ilk ayağında oynanan 7 karşılaşma ile başladı.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu oynanan 7 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 7 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre): 3-2

Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç): 1-0

Pyunik (Ermenistan) - Diddeleng (Lüksemburg): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Şkupi (Kuzey Makedonya): 2-2

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