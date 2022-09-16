UEFA sıralamasında yükselişteyiz

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türkiye, Avrupa'daki temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından sıralamada bir basamak yükseldi. Avrupa Ligi'nde Trabzonspor , Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 400 puan alırken Fenerbahçe , deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı. Konferans Ligi'nde de Başakşehir, Fiorentina'yı 4-0'la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3'teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.

5 YERİNE 4 TAKIM AVRUPA'YA GİDECEK

Kanarya'dan Fransa'da müthiş geri dönüş! F.Bahçe, Rennes'ten 1 puanı kopardı UEFA ülke puanı sıralamasında Danimarka, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkeler ile yarış halinde olan Türkiye geçen sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamladı. Boz Baykuşlar farklı kazandı! Başakşehir, Fiorentina'yı affetmedi

UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek. İlk 15'in altında kalan Türkiye, gelecek sezon 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane eleme oynayacak.

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TÜRKİYE BU HAFTA KAÇ PUAN ALDI? TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Türkiye, Avrupa'da 3 galibiyet, 1 beraberlikle 1.400 puan elde ederek, bu hafta Belçika ile birlikte en çok puan toplayan ülke oldu. Bu sonuç ile 1 basamak yükselerek, Yunanistan'ı geçtik ve 19. sıraya çıktık.

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İşte Türkiye'nin sıralaması

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım