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Spor

UEFA sıralamasında yükselişteyiz

Avrupa kupalarında bu hafta temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçları, UEFA ülke sıralamasında Türkiye'ye 1400 puan kazandırdı. Bu sonuçlarla sıralamada 19.'luğa yükseldik ve Yunanistan'ı geride bıraktık.

Fanatik16 Eylül 2022 Cuma 09:48 - Güncelleme:
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UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türkiye, Avrupa'daki temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından sıralamada bir basamak yükseldi. Avrupa Ligi'nde Trabzonspor , Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 400 puan alırken Fenerbahçe , deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı. Konferans Ligi'nde de Başakşehir, Fiorentina'yı 4-0'la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3'teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.

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UEFA ülke puanı sıralamasında Danimarka, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkeler ile yarış halinde olan Türkiye geçen sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamladı.

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5 YERİNE 4 TAKIM AVRUPA'YA GİDECEK

UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek. İlk 15'in altında kalan Türkiye, gelecek sezon 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane eleme oynayacak.

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TÜRKİYE BU HAFTA KAÇ PUAN ALDI? TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Türkiye, Avrupa'da 3 galibiyet, 1 beraberlikle 1.400 puan elde ederek, bu hafta Belçika ile birlikte en çok puan toplayan ülke oldu. Bu sonuç ile 1 basamak yükselerek, Yunanistan'ı geçtik ve 19. sıraya çıktık.

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İşte Türkiye'nin sıralaması

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım

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