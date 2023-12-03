UEFA sordu: ''Kerem mi, Ronaldo mu?''

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile birlikte mücadele edecek.

Almanya'da çekilen grup kuralarının ardından EURO 2024'ten F Grubu için bir paylaşım geldi.

EURO 2024 sosyal medya hesabı, Portekiz'in 7 numarası Cristiano Ronaldo ve Türkiye'nin 7 numarası Kerem Aktürkoğlu için, "F Grubu'nda hangisi daha çok etki yaratacak?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Özellikle Türk futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.

*A Milli Takım'ın gruptaki diğer rakibi C yolu play-off galibi olacak. (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)