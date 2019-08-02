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UEFA Süper Kupa finalini Fransız kadın hakem Frappart yönetecek

14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.

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Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde 14 Ağustos'ta İngiltere'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.
 
Böylelikle ilk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmada kadın hakem düdük çalacak.
 
35 yaşındaki Frappart, geçtiğimiz ay Lyon'da Amerika Birleşik Devletleri ile Hollanda'nın karşılaştığı FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yönetmiş, 2017 senesinde ise UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası yarı finalinde Hollanda-İngiltere maçında görev almıştı.
 
Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşılaşacağı maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması da yapılacak. Fransa'dan Clement Turpin'in VAR Hakemi olarak görev alacağı müsabakada, Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) ise yine aynı ülkeden François Letexier, Almanya'dan Mark Borsch ve İtalya'dan Massimiliano Irrati olacak.
 

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