‘UEFA tarihinde bir ilk olacak’
Yardımcı, “10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde stadın yenileme sürecini hızlandırdık. Stat 1 Mart’a kadar hazır olacak” diye konuştu.
- Star Spor
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İstanbul’un 14 Ağustos’taki Süper Kupa’nın ardından 30 Mayıs 2020’de de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, “10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapmış oluyor. Ülkemize önemli bir kazanç sağladığımızı düşünüyoruz” dedi. Yardımcı, “Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Onun sayesinde Olimpiyat Stadı’nın yenileme sürecini hızlandırdık. Stat, 1 Mart itibarıyla hazır olacak” ifadesini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.