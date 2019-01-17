UEFA, TFF ve 4 büyüklerle masaya oturdu

Türk futbolunda kulüplerin yaşadığı mali sıkıntıların her geçen gün daha kötüye gitmesinin ardından gündeme gelen yeni kulüp lisans sistemi ve beraberindeki borçları yapılandırma projesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA'nın onayına sunuldu.

TFF ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında bir süredir görüşmeleri devam eden, kulüpleri rahatlatacak yapılandırma projesine yönelik çalışma ve beraberinde revize edilecek olan TFF Kulüp Lisans Talimatı, başkanlığını TFF Kulüp Lisans, Hukuk ve Mali İşlerden Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin yaptığı TFF heyeti tarafından İstanbul'a gelen UEFA heyetine anlatıldı.

Hüsnü Güreli'nin yanı sıra TFF 1.Başkanvekili UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu Riva'daki zirveye UEFA adına Finansal Sürdürülebilirlik ve Araştırma Direktörü Andrea Traverso ve finansal inceleme müdürü Pablo Rodriguez katıldı.

Güreli başkanlığındaki TFF heyeti, Türkiye'deki kulüplerin mali yapılarına yönelik Türkiye Bankalar Birliği ile varılan anlaşmanın detaylarını anlattıkları UEFA heyetini ayrıca TFF Kulüp Lisans talimatı ve TFF Kulüp Lisans Departmanı ile ilgili yapılacak olan revizyonla ilgili de bilgilendirdi.

TFF heyeti yeniden yazılacak olan TFF Kulüp Lisans talimatını UEFA'ya entegre bir şekilde yapmak istediklerini ilettikleri bu zirvenin ardından UEF heyeti kulüplerle de mali durumları ve geleceğe yönelik düşünceleri konusunda görüşmek istedikleriyle Riva'daki iki saatlik zirve sona erdi.

KULÜP LİSANS DEPARTMANININ OLUŞUMU

TFF'nin UEFA'ya entegre bir şekilde yeniden revize edeceği Kulüp Lisans Talimatı'na yönelik bir nevi denetleme kurumunun oluşumu da hemen hemen belli oldu. TFF, Kulüpler Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Spor ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulacak olan yeni kulüp lisans kurulunun 7 asil üyeden oluşacağı öğrenildi.

TBB KULÜPLERİN MALİ TABLOLARINI İSTEDİ

TFF, Kulüpler Birliği ve Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılan anlaşmanın ardından çalışmalarına start veren TBB, ilk adım olarak kulüplerin mali tablolarını talep etti. Kısa bir süre içinde bu tabloları inceleleyerek bir rapor çıkartacak olan Türkiye Bankalar Birliği hazırlayacağı raporun ardından TFF'ye ve kulüplere bir sunum yaptıktan sonra kamuoyu ile paylaşarak yapılandırma çalışmalarına start verecek.

UEFA HEYETİ 4 BÜYÜK KULÜP BAŞKANI İLE BULUŞTU

TFF'nin önderliğinde kulüplerin mali tablolarına yönelik starta verilen yeni kulüp lisans talimatı ve borçların yapılandırması projesi konusunda futbol federasyonunun sunumunu dinleyen UEFA heyeti aynı gün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yöneticilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Koç ve beraberindeki isimler bu yeniden yapılandırmaya yönelik düşüncelerinin yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mali durumunu ile ilgili de UEFA'dan Andrea Traverso ve Pablo Rodriguez'i bilgilendirdi. UEFA heyeti akşam yemeğini de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticilerle aynı konu üzerine bir araya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mali durumu ve yeni proje ile ilgili düşüncelerini alan UEFA heyeti bir sonraki gün aynı ayrı zamanlarda Beşiktaş Jimnastik kulübü Başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile biraraya geldi.

TFF CEPHESİ UMUTLU

TFF yetkilileri, UEFA cephesinin hem kendileriyle hem de kulüplerle yaptıkları görüşmeler sonrası mali durumun pek içaçıcı olmadığını, federasyondan çok sert radikal kararlar alınmasını beklediklerini ifade ederek "Onlarda kulüpler için 'Deniz bitti' düşüncesinde" dediler.