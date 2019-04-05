UEFA, Türk hakemlerini izleyece

UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorn West Larsen, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Bursapor ve Kasımpaşa- Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarında hakemleri izleyecek.

Maçların ardından hakemlerle detaylı analizler yapacak Larsen, MHK'ye bu konuda rapor sunacak.

(AA)