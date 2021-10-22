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Spor

UEFA VAR Kursu TFF'nin ev sahipliğinde yapıldı

UEFA'nın 11'incisini düzenlediği Video Yardımcı Hakem Kursu, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yapıldı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 17:08 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 17:08
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UEFA tarafından 11'incisi düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) Kursu, 18-22 Ekim tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden FIFA hakemlerinin katıldığı kursun ilk gününde hakemler teorik eğitimler aldı. Çalışmalara daha sonra saha uygulamaları ve canlı maçlarla devam edildi.

İkinci bölümü kasım ayında yine Riva'da yapılacak kursta, katılımcı hakemlerin VAR Sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor.

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